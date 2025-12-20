Скидки
Бойкова и Козловский: победа на ЧР-2026 — это новогодний подарок для нас

Бойкова и Козловский: победа на ЧР-2026 — это новогодний подарок для нас
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились впечатлениями после победы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге, отметив, что этот триумф станет для них подарком на Новый год. Фигуристы одержали победу, набрав в сумме двух программ 224,29 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

«Вопрос победы решили сотые. Это была сложная борьба с очень сильными соперниками, которые до последнего боролись, показывали свой максимум. Но мы боролись до конца. Для нас это важная победа и настоящий новогодний подарок», – сказали Бойкова и Козловский в эфире Первого канала.

Чемпионат России — 2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

