Бойкова/Козловский: мы выиграли чемпионат России одним элементом — четверным выбросом

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали успешное выступление на ЧР-2026 в Санкт-Петербурге. Они рассказали, благодаря какому элементу они завоевали очередное золото.

«Поняли, что к своей мечте и своей цели нужно идти ледоколом. И только так можно достигать больших побед. Мы сегодня выиграли чемпионат России ровно одним элементом — четверным выбросом. Ровно той настойчивостью, которую продемонстрировала Саша в своём стремлении исполнять четверной выброс. И сегодня он принёс нам титул чемпионов России», — сказали Бойкова и Козловский в эфире Первого канала.

Спортивная пара не побеждала на национальном чемпионате с 2023 года.