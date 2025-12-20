Скидки
Бойкова/Козловский: мы выиграли чемпионат России одним элементом — четверным выбросом

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали успешное выступление на ЧР-2026 в Санкт-Петербурге. Они рассказали, благодаря какому элементу они завоевали очередное золото.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

«Поняли, что к своей мечте и своей цели нужно идти ледоколом. И только так можно достигать больших побед. Мы сегодня выиграли чемпионат России ровно одним элементом — четверным выбросом. Ровно той настойчивостью, которую продемонстрировала Саша в своём стремлении исполнять четверной выброс. И сегодня он принёс нам титул чемпионов России», — сказали Бойкова и Козловский в эфире Первого канала.

Спортивная пара не побеждала на национальном чемпионате с 2023 года.

