Мишина прокомментировала их с Галлямовым упущенную победу на ЧР-2026

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, высказалась о втором месте на чемпионате России. Первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Сложился прокат хорошо, не хватило предпоследнего элемента. К сожалению, такое случается. Это очень обидно, но так получилось.

Мы очень много тренировали те элементы, которые у нас не получались на этапах. И они у нас получились. Горжусь, что мы их сделали. Но не получился элемент, который всегда идёт хорошо, — выброс. Собственно всё», — сказала Мишина в эфире Первого канала.