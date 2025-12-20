Скидки
Фигурное катание

Роднина отреагировала на победу Бойковой и Козловского на чемпионате России

Роднина отреагировала на победу Бойковой и Козловского на чемпионате России
Ирина Роднина
Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала победу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на ЧР-2026. Пара набрала в финале 224,29 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

«В первую очередь спортсмены должны верить в победу. Никак не оценивала шансы Бойковой и Козловского — я просто сидела и смотрела. Но на чемпионате России смотрела только короткую программу — произвольную ещё не видела, посмотрю», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Бойкова и Козловский в третий раз в карьере стали чемпионами России. Они не побеждали на этом турнире два года.

