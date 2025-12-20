Бойкова высказалась о падении Мишиной/Галлямова в конце их программы

Российская фигуриста Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, высказалась о падении, которое произошло во время выступления Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Пара Бойкова/Козловский выиграла соревнования, набрав по сумме короткой и произвольной программ 224,29 балла.

«Мы поняли, что интрига накалилась. Потому что Настя с Сашей ехали очень хорошо. До этого прекрасно проехали короткую программу. Мы же и там, и там допустили ошибки и понимали, они могут сыграть решающую роль. Мне кажется, Настя с выброса просто в лужу приземлилась, у неё слетел конек. В любом случае все боролись и доборолись», – сказала Бойкова в эфире Первого канала.

Чемпионат России — 2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.