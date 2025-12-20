Скидки
Мишина высказалась о падении, из-за которого они с Галлямовым проиграли чемпионат России

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, высказалась о втором месте на чемпионате России 2026 года. Первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

«Подготовка прошла хорошо, мы устранили все ошибки и недостатки, которые были по сезону. Всё шло идеально, но на последнем элементе, может быть, не повезло, не хватило сил. Не могу объяснить эту ошибку. Обидно, но так случается», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Чемпионат России — 2026 проходит с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

