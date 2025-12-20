Галлямов отреагировал на поражение Бойковой и Козловскому на ЧР-2026

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, отреагировал на поражение в финале ЧР-2026. Тандем стал вторым, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Нет никакого желания это комментировать», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Бойкова и Козловский получили от судей 224,29 балла. Серебряные призёры Мишина и Галлямов набрали 223,62 балла. Бронза досталась паре Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова (215,95).

Чемпионат России — 2026 проходит с 18 по 21 декабря. Сегодня, 20 декабря, также определится сильнейшая фигуристка страны.