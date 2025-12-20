Янченков — Бойковой и Козловскому: безумный респект за выброс, это суперкруто

Российский фигурист Матвей Янченков, выступающий в спортивной паре с Екатериной Чикмарёвой, отреагировал на победу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России 2026 года. Янченков и Чикмарёва заняли третье место.
«Саше с Димой – безумный респект за выброс, это суперкруто. Поздравляю с чемпионством!» — передаёт слова Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Спортивные пары, произвольная программа:
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 224,29 балла.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 223,63.
3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) — 215,95.