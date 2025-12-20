Скидки
Янченков — Бойковой и Козловскому: безумный респект за выброс, это суперкруто

Российский фигурист Матвей Янченков, выступающий в спортивной паре с Екатериной Чикмарёвой, отреагировал на победу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России 2026 года. Янченков и Чикмарёва заняли третье место.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

«Саше с Димой – безумный респект за выброс, это суперкруто. Поздравляю с чемпионством!» — передаёт слова Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Спортивные пары, произвольная программа:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 224,29 балла.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 223,63.
3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) — 215,95.

