Анастасия Мишина выступила за использование искусственного интеллекта в судействе

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, высказалась о возможном использовании искусственного интеллекта в судействе.

«Считаю, что искусственный интеллект сильно мог бы помочь технической бригаде в том, чтобы, например, измерять градусы. Частый вопрос – есть ли у партнерши шпагат в подкрутке? Думаю, можно было бы измерить это по фотографии. Также можно измерить докруты и недокруты, точное число оборотов, насколько низко опущен таз у партнёра при тодесе, голова у партнерши.

В Японии была практика, что измеряли по видео длину выброса. Мне кажется, было бы круто измерить высоту подкрута. За счёт этого можно было бы ставить больше плюсов или меньше. Если подкрутка выполнена высоко и без видимых усилий, с хорошей ловлей, это тоже можно увидеть по фотографии, в таком случае можно было бы получить большие надбавки», – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.