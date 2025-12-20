Козловский после победы на ЧР-2026 начал пресс-конференцию фразой Арины Соболенко

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре c Александрой Бойковой, оригинально начал пресс-конференцию после победы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге, повторив фразу белоруской теннисистки Арины Соболенко, которую она произнесла после победы на US Open – 2025. Бойкова/Козловский одержали победу, набрав по сумме короткой и произвольной программ 224,29 балла.

«Думаю, можно начать как Арина Соболенко после финала US Open — It's gonna be a fun media. Мы в третий раз стали чемпионами России в драматичном финале. Насте и Саше было тяжёло по ходу сезона, Александр восстановился после очень тяжёлой травмы. У меня как у партнёра это вызывает уважение к нему.

Анастасия его дождалась. Чемпионат России они проводили очень качественно. В последний момент случилась ошибка, где дело пошло на сотые. Чаша весов склонилась в нашу сторону ввиду очень сложного элемента, который исполняет Александра. Сказать, что мы рады — ничего не сказать. Мы в третий раз выиграли чемпионат России, это важно для нас и наших тренеров», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.