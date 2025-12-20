Бойкова «запугала» тренера Морозова и партнёра Козловского четверным выбросом

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским рассказала, как ей пришлось настаивать на включении четверного выброса в произвольную программу. Фигуристы одержали победу на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге, набрав по сумме двух программ 224,29 балла.

Бойкова: Рада, что настояла на исполнении четверного выброса. Именно он сыграл большую роль для нашей победы. Изначально это всё началось весной.

Козловский: Она нас со Стасом (Морозовым, тренер пары. — Прим. «Чемпионата») запугала — либо так, либо никак.

Бойкова: Да, так и было. Либо я катаюсь с четверным выбросом, либо вообще никак не катаюсь! Он начал получаться в прошлом сезоне или позапрошлом. У меня после двух этапов случилась травма, была инфекция в ноге, потом воспалилась связка. Две недели не могла кататься вообще. Потом ещё была на честном слове и на противовоспалительных. Станислав Александрович не хотел, чтоб мы делали четверной выброс. Но Дмитрий меня поддержал, — передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.