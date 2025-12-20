Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова «запугала» тренера Морозова и партнёра Козловского четверным выбросом

Бойкова «запугала» тренера Морозова и партнёра Козловского четверным выбросом
Комментарии

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским рассказала, как ей пришлось настаивать на включении четверного выброса в произвольную программу. Фигуристы одержали победу на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге, набрав по сумме двух программ 224,29 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

Бойкова: Рада, что настояла на исполнении четверного выброса. Именно он сыграл большую роль для нашей победы. Изначально это всё началось весной.

Козловский: Она нас со Стасом (Морозовым, тренер пары. — Прим. «Чемпионата») запугала — либо так, либо никак.

Бойкова: Да, так и было. Либо я катаюсь с четверным выбросом, либо вообще никак не катаюсь! Он начал получаться в прошлом сезоне или позапрошлом. У меня после двух этапов случилась травма, была инфекция в ноге, потом воспалилась связка. Две недели не могла кататься вообще. Потом ещё была на честном слове и на противовоспалительных. Станислав Александрович не хотел, чтоб мы делали четверной выброс. Но Дмитрий меня поддержал, — передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Муравьёва наконец-то выдала прокат жизни! Но сможет ли она побороться с Петросян? LIVE
Live
Муравьёва наконец-то выдала прокат жизни! Но сможет ли она побороться с Петросян? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android