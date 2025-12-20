Козловский объяснил, почему их с Бойковой пара не бросала попытки четверного выброса

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался по поводу попыток их пары исполнить четверной выброс. Сегодня, 20 декабря, они завоевали третье золото чемпионата России в профессиональной карьере. По сумме двух программ они получили 224,29 балла.

«У Саши такой психотип, ей нельзя понижать планку, иначе она начнёт ошибаться. Когда мы сделали его в Казани, решили оставить в программах. Когда увидел элемент по ходу сезона, что Саша делает его уверенно, стало понятно, его надо исполнять постоянно. Начиная с августа, понимал, Саша его делать будет», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.