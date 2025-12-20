Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова рассказала, почему упала с тулупа в произвольной программе на ЧР-2026

Бойкова рассказала, почему упала с тулупа в произвольной программе на ЧР-2026
Комментарии

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала почему упала при приземлении тулупа в произвольной программе чемпионата России – 2026, который проходит в Санкт-Петербурге. Пара Бойкова/Козловский одержала победу в соревнованиях, набрав в сумме двух программ 224,29 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

«Ошибка на тулупе? Нет, с реакцией зала не связана. Ты катаешь и слышишь овации, но ты сконцентрирована на том, что сделать. Просто не получилось набрать ход на прыжок после четверного выброса», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Чемпионат России – 2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

Материалы по теме
Муравьёва наконец-то выдала прокат жизни! Но сможет ли она побороться с Петросян? LIVE
Live
Муравьёва наконец-то выдала прокат жизни! Но сможет ли она побороться с Петросян? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android