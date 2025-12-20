Бойкова рассказала, почему упала с тулупа в произвольной программе на ЧР-2026

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала почему упала при приземлении тулупа в произвольной программе чемпионата России – 2026, который проходит в Санкт-Петербурге. Пара Бойкова/Козловский одержала победу в соревнованиях, набрав в сумме двух программ 224,29 балла.

«Ошибка на тулупе? Нет, с реакцией зала не связана. Ты катаешь и слышишь овации, но ты сконцентрирована на том, что сделать. Просто не получилось набрать ход на прыжок после четверного выброса», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Чемпионат России – 2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.