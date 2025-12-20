Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию 2026: результаты произвольных программ, женщины, 20 декабря 2025

Аделия Петросян выиграла золото чемпионата России — 2026 в Санкт-Петербурге
Аделия Петросян
18-летняя Аделия Петросян победила на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге в соревнованиях одиночниц. За короткую и произвольную программы она получила от судей 235,95 балла. Во время произвольной программы Аделия упала с четверного тулупа.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

Это третья победа на турнире подобного уровня в карьере спортсменки. До этого она становилась сильнейшей в стране в 2024 и 2025 годах. В феврале 2026-го Петросян поедет на Олимпиаду.

Серебро досталось дебютанке соревнований Алисе Двоеглазовой (227,40). Тройку сильнейших замкнула Мария Захарова (217,73).

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Женщины, произвольная программа:

1. Аделия Петросян (Москва) — 235,95 балла.
2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 227,40.
3. Мария Захарова (Москва) — 217,73.
4. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 217,67.
5. Софья Муравьёва (Санкт-Петербург) — 215,74.

Календарь чемпионата России - 2026 по фигурному катанию
