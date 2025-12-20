Козловский назвал неправильным отстранение россиян от международных стартов

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, высказался об отстранении спортсменов страны от международных турниров.

«Как относимся — здесь абсолютно очевидный ответ. Это неправильно, нет никакой объективной причины, по которой мы не должны выступать на международной арене. Мы заслуживаем право там быть. Это факт. Как мы не теряем мотивацию? Продолжаем совершенствоваться, осваиваем новые грани. Чего стоит только четверной выброс! Мы хотим того, чтобы парное катание развивалось, а не стагнировало.

Надеемся, то, что мы показываем на наших турнирах, изменило бы политику ISU, чтобы повысили стоимость четверных подкруток, выбросов. Чтобы организация не пряталась за ширмой безопасности спортсменов, а позиционировала фигурное катание как вид спорта, а не процесс завоевания медалей. ISU должен относиться ко всем мировым спортсменам как ко всем представителям единого целого, которые двигают этот вид спорта вперёд», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.