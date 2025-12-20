Бойкова и Козловский поприветствовали внеднение ИИ в судейскую систему

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились мнением о возможности внедрения искусственного интеллекта в судейскую систему на соревнованиях по фигурному катанию.

Козловский: Гениальный вопрос про ИИ. Саша ответит.

Бойкова: Слабо представляю, как ИИ может оценивать элементы в фигурном катании. Но думаю, что это может добавить объективности оценке. Это так, у нас есть такой критерий, что нравится не нравится, но ИИ может установить рамки, где судья будет ориентироваться, ниже или выше какой планки он не имеет права ставить. Но полностью перейти невозможно.

Козловский: Согласен с Александрой. Это должен быть гибрид. Но категория нравится-не нравится есть. Это сложный вопрос, совокупность большого количества проблем. Нужно повышать количество интересных и интригующих турниров, заключить партнерство с определёнными организациями. Может быть, техническая бригада будет исключена. Положиться на ИИ будет здравым решением. Мы наблюдали, что на этапах Гран-при и у нас, и за рубежом, присутствует возможность для манипуляции оценками. Считаю, что ИИ может серьезно поддержать это. Мы не заменим линейных судей, но создать системы, которые считают докруты-недокруты, уровни во вращениях. Считаю, что система мирового фигурного катания может себе это позволить, — передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.