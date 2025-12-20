Муравьёва поделилась эмоциями от чистого проката на чемпионате России

Российская фигуристка Софья Муравьёва поделилась эмоциями после чистого проката произвольной программы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Фигуристка набрала в сумме короткой и произвольной программ 215,74 балла.

«Даже не знаю, очень рада и благодарна, что сегодня всё так складывается. Сегодня и вчера почти не нервничала. Может, дневной сон помог. Вчера хорошо поспала.

Перекроить контент – это была моя идея. На данный момент мне легче прыгать лутц, чем флип. Во второй половине мне удобнее делать его, я подумала, почему я прыгаю в первой половине лутц и флип? Если можно делать второй лутц во второй половине.

Что помогло сегодня? Всё помогло, вся работа, которую я проводила в тренировочном процессе. По-другому была выстроена работа и это помогло. Надеюсь, попаду на показательные. Просто хочется туда (улыбается)», – передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.