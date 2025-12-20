Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Муравьёва поделилась эмоциями от чистого проката на чемпионате России

Муравьёва поделилась эмоциями от чистого проката на чемпионате России
Комментарии

Российская фигуристка Софья Муравьёва поделилась эмоциями после чистого проката произвольной программы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Фигуристка набрала в сумме короткой и произвольной программ 215,74 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

«Даже не знаю, очень рада и благодарна, что сегодня всё так складывается. Сегодня и вчера почти не нервничала. Может, дневной сон помог. Вчера хорошо поспала.

Перекроить контент – это была моя идея. На данный момент мне легче прыгать лутц, чем флип. Во второй половине мне удобнее делать его, я подумала, почему я прыгаю в первой половине лутц и флип? Если можно делать второй лутц во второй половине.

Что помогло сегодня? Всё помогло, вся работа, которую я проводила в тренировочном процессе. По-другому была выстроена работа и это помогло. Надеюсь, попаду на показательные. Просто хочется туда (улыбается)», – передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Разные итоги. Петросян развалила прокат, Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
Live
Разные итоги. Петросян развалила прокат, Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android