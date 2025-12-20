Муравьёва — об отношениях с Туктамышевой: она видит все мои радости, горести, сложности

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва поделилась подробностями своих взаимоотношений с экс-фигуристкой Елизаветой Туктамышевой. Она отметила поддержку со стороны чемпионки мира 2015 года.

«Как отношения с Лизой Туктамышевой? Лучше и представить невозможно. Я рада, как всё сложилось в моей жизни, что познакомилась с Лизой в другом ключе. Работаю с ней каждый день, она видит все мои радости, горести, сложности, маленькие победы. У нас большой тренерский штаб, все знают свою работу, получают от неё удовольствие. Есть ощущение, что ты нужен, как бы это странно ни звучало», – передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сегодня, 20 декабря, Муравьёва выступила с произвольной программой на ЧР-2026. За два проката она получила от судей 215,74 балла.