Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Садкова назвала прокат произвольной на ЧР-2026 худшим в карьере

Садкова назвала прокат произвольной на ЧР-2026 худшим в карьере
Комментарии

Фигуристка Дарья Садкова рассказала, почему считает прокат своей произвольной программы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге одним из худших в карьере. Фигуристка завершила своё выступление на соревнованиях, набрав по сумме короткой и произвольной программ 188,11 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

«Сложно сказать, что помешало. Мы с тренерами поговорили и пришли к выводу, что после первого падения я как будто поделать выключилась и не смогла собраться на остальные элементы. После Омска подвернула ногу, не каталась несколько дней, не думаю, что причина в этом.

Вышла и сказала тренерам, что на тренировках я так не катала. Наверно, худший старт в карьере. Такого в жизни у меня никогда не было! Нужно это как-то пережить, пока сложно сказать, как. Это тяжело, когда складываются такие выступления на главном соревновании в сезоне.

Есть ощущение, что я всех подвела, себя в первую очередь. Нужно работать дальше, чтобы такого больше не повторилось. Жаль, такое случилось на чемпионате России. Такое бывает», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Разные итоги. Петросян развалила прокат, Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
Live
Разные итоги. Петросян развалила прокат, Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android