Садкова назвала прокат произвольной на ЧР-2026 худшим в карьере

Фигуристка Дарья Садкова рассказала, почему считает прокат своей произвольной программы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге одним из худших в карьере. Фигуристка завершила своё выступление на соревнованиях, набрав по сумме короткой и произвольной программ 188,11 балла.

«Сложно сказать, что помешало. Мы с тренерами поговорили и пришли к выводу, что после первого падения я как будто поделать выключилась и не смогла собраться на остальные элементы. После Омска подвернула ногу, не каталась несколько дней, не думаю, что причина в этом.

Вышла и сказала тренерам, что на тренировках я так не катала. Наверно, худший старт в карьере. Такого в жизни у меня никогда не было! Нужно это как-то пережить, пока сложно сказать, как. Это тяжело, когда складываются такие выступления на главном соревновании в сезоне.

Есть ощущение, что я всех подвела, себя в первую очередь. Нужно работать дальше, чтобы такого больше не повторилось. Жаль, такое случилось на чемпионате России. Такое бывает», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.