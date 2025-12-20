Аделия Петросян третий раз подряд выиграла чемпионат России. Такое удавалось Щербаковой
18-летняя фигуристка Аделия Петросян третий раз подряд стала сильнейшей на чемпионате России. Сегодня, 20 декабря, она выиграла соревнования в Санкт-Петербурге, получив от судей 235,95 балла. Ранее она побеждала в 2024 и 2025 годах.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73
По победам на ЧР Петросян сравнялась с Анной Щербаковой. Олимпийская чемпионка 2022 года поднималась на высшую ступень национального чемпионата в сезонах-2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.
Второе место на ЧР-2026 в женском одиночном катании осталось за дебютанткой соревнований Алисой Двоеглазовой (227,40). Тройку сильнейших замкнула Мария Захарова (217,73). Отметим, в произвольной программе Аделия Петросян упала.
