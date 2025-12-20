Ученица Тутберидзе Хуснутдинова объяснила отказ от четверного тулупа в ПП на ЧР
Российская фигуристка Дина Хуснутдинова высказалась о выступлении на чемпионате страны. Она заняла шестое место, набрав 214,96 балла по сумме программ.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73
«Рада, что смогла показать достойное катание, прокатала более или менее две программы чисто. Отказалась от риска в произвольной программе, но я очень-очень хочу и думаю, что у меня получится на дальнейших соревнованиях попробовать четверной тулуп. Сейчас стояла задача отобраться в сборную России, рада, что смогла это сделать.
Дальше хочу продолжать нарабатывать скольжение, представление программы. Конечно же, отстаю от девочек в этом плане, у меня только сейчас радость, что всё закончилось», — передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
