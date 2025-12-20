Ученица Тутберидзе Хуснутдинова объяснила отказ от четверного тулупа в ПП на ЧР

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова высказалась о выступлении на чемпионате страны. Она заняла шестое место, набрав 214,96 балла по сумме программ.

«Рада, что смогла показать достойное катание, прокатала более или менее две программы чисто. Отказалась от риска в произвольной программе, но я очень-очень хочу и думаю, что у меня получится на дальнейших соревнованиях попробовать четверной тулуп. Сейчас стояла задача отобраться в сборную России, рада, что смогла это сделать.

Дальше хочу продолжать нарабатывать скольжение, представление программы. Конечно же, отстаю от девочек в этом плане, у меня только сейчас радость, что всё закончилось», — передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.