Казанская фигуристка Хуснутдинова рассказала о татарских новогодних традициях

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, как отпразднует наступление Нового года.

«Уезжаю из Петербурга с позитивными эмоциями. На Новый год поеду к себе домой, в Татарстан, в Заинский район, к бабушке. Планирую Новый год провести с родными. Уже больше полугода не была там, хочется увидеться со всеми близкими, родными. Потом я уеду на тренировки, такой возможности не будет.

Нам пока не говорили, сколько будет выходных, если честно, я выходные не очень люблю, мне двух дней вполне достаточно. Два дня передохнуть – и на лёд. Новый год отмечаем, как и все, русские и татарские традиции похожие, ничего особенного. Бабушка готовит беляш, больше такого ничего особенного нет, такие же блюда, как и у всех», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.