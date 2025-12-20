Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Казанская фигуристка Хуснутдинова рассказала о татарских новогодних традициях

Казанская фигуристка Хуснутдинова рассказала о татарских новогодних традициях
Комментарии

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, как отпразднует наступление Нового года.

«Уезжаю из Петербурга с позитивными эмоциями. На Новый год поеду к себе домой, в Татарстан, в Заинский район, к бабушке. Планирую Новый год провести с родными. Уже больше полугода не была там, хочется увидеться со всеми близкими, родными. Потом я уеду на тренировки, такой возможности не будет.

Нам пока не говорили, сколько будет выходных, если честно, я выходные не очень люблю, мне двух дней вполне достаточно. Два дня передохнуть – и на лёд. Новый год отмечаем, как и все, русские и татарские традиции похожие, ничего особенного. Бабушка готовит беляш, больше такого ничего особенного нет, такие же блюда, как и у всех», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Разные итоги. Петросян развалила прокат, Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
Live
Разные итоги. Петросян развалила прокат, Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android