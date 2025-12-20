Скидки
Петросян — об Олимпиаде-2026: следующий год будет очень напряжённым

Петросян — об Олимпиаде-2026: следующий год будет очень напряжённым
Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что 2026 год будет для неё напряжённым из-за Олимпийских игр, которые пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

«Следующий год будет очень напряжённым. Знаю, что будет у меня. Но у всех болельщиков есть свои планы, желания, идеи, цели, так что желаю, чтобы они у всех исполнились, прямо втройне больше, чем вы все желали», – сказала Петросян в эфире Первого канала.

В сентябре 2025 года Петросян одержала победу на квалификационном турнире в Пекине (Китай) и завоевала именную квоту на участие в Олимпийских играх – 2026. Фигуристка примет участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

