Аделия Петросян проиграла произвольную программу Алисе Двоеглазовой на ЧР-2026

18-летняя Аделия Петросян стала второй в произвольной программе на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Из-за падения она проиграла по итогам отдельного взятого соревновательного дня Алисе Двоеглазовой, но выиграла благодаря успешному выступлению в короткой программе.

Двоеглазова получила от судей за произвольную программу 152,81 балла, а Петросян — 149,43.

Аделия Петросян третий раз подряд стала сильнейшей на чемпионате России. Сегодня, 20 декабря, она выиграла соревнования в Санкт-Петербурге, получив от судей 235,95 балла. Ранее она побеждала в 2024 и 2025 годах. Ранее подобное удавалось олимпийской чемпионке Анне Щербаковой.