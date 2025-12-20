Скидки
Аделия Петросян проиграла произвольную программу Алисе Двоеглазовой на ЧР-2026

Аделия Петросян
Комментарии

18-летняя Аделия Петросян стала второй в произвольной программе на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Из-за падения она проиграла по итогам отдельного взятого соревновательного дня Алисе Двоеглазовой, но выиграла благодаря успешному выступлению в короткой программе.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

Двоеглазова получила от судей за произвольную программу 152,81 балла, а Петросян — 149,43.

Аделия Петросян третий раз подряд стала сильнейшей на чемпионате России. Сегодня, 20 декабря, она выиграла соревнования в Санкт-Петербурге, получив от судей 235,95 балла. Ранее она побеждала в 2024 и 2025 годах. Ранее подобное удавалось олимпийской чемпионке Анне Щербаковой.

Комментарии
