«Боль всегда со мной». Фигуристка Ксения Гущина — о состоянии здоровья

18-летняя фигуристка из Санкт-Петербурга Ксения Гущина поделилась мнением относительного своего выступления на чемпионате России — 2026. Спортсменка заняла девятое место, опустившись на три позиции по сравнению с предыдущим соревновательным днём.

«Наверное, как один из факторов — волнение. Очень обидно, что не получилось. Была готова хорошо. Могу похвалить себя за короткую программу, про произвольную говорить нечего. Успели перекинуться словами с тренерами, но это останется между нами.

Проблемы со здоровьем? Эта боль практически всегда со мной, но сегодня всё было хорошо. Планы? Пока планов нет, только закончился чемпионат. Новый год буду отмечать дома, с семьёй», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.