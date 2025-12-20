«Боль всегда со мной». Фигуристка Ксения Гущина — о состоянии здоровья
18-летняя фигуристка из Санкт-Петербурга Ксения Гущина поделилась мнением относительного своего выступления на чемпионате России — 2026. Спортсменка заняла девятое место, опустившись на три позиции по сравнению с предыдущим соревновательным днём.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73
«Наверное, как один из факторов — волнение. Очень обидно, что не получилось. Была готова хорошо. Могу похвалить себя за короткую программу, про произвольную говорить нечего. Успели перекинуться словами с тренерами, но это останется между нами.
Проблемы со здоровьем? Эта боль практически всегда со мной, но сегодня всё было хорошо. Планы? Пока планов нет, только закончился чемпионат. Новый год буду отмечать дома, с семьёй», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
