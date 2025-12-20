Скидки
Фигурное катание

Фигуристка Нелюбова рассказала, что готовит четверной тулуп к соревнованиям
Российская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала, что планирует выполнить четверной тулуп во время следующих соревнований. Нелюбова заняла седьмое место на чемпионате России – 2026, набрав по сумме короткой и произвольной программ 214,75 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

«Надеюсь, что чистый прокат здесь даст мне больше уверенности. Я перестану сомневаться в себе. Также хочу к следующим соревнованиям добавлять больше ультра-си, например, четверной [тулуп] в произвольную программу. Пока мы не стали это делать, хотя думали. Было правильно пойти здесь только с одним тройным акселем, чтобы откатать чисто программу и переходить на следующий уровень.

На тренировках у меня получается тулуп. Пока не настолько стабильный как аксель, стараюсь его стабилизировать, пока это для меня посложнее и технически, и физически. Но буду работать. После второго этапа Гран-при рассматривали вариант катать на чемпионате России с тулупом и акселем, но нужно было накатать до конца программы во всех элементах и решили отказаться от этой идеи», – передаёт слова Нелюбовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

