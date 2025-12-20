Фигуристка Нелюбова рассказала, что готовит четверной тулуп к соревнованиям

Российская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала, что планирует выполнить четверной тулуп во время следующих соревнований. Нелюбова заняла седьмое место на чемпионате России – 2026, набрав по сумме короткой и произвольной программ 214,75 балла.

«Надеюсь, что чистый прокат здесь даст мне больше уверенности. Я перестану сомневаться в себе. Также хочу к следующим соревнованиям добавлять больше ультра-си, например, четверной [тулуп] в произвольную программу. Пока мы не стали это делать, хотя думали. Было правильно пойти здесь только с одним тройным акселем, чтобы откатать чисто программу и переходить на следующий уровень.

На тренировках у меня получается тулуп. Пока не настолько стабильный как аксель, стараюсь его стабилизировать, пока это для меня посложнее и технически, и физически. Но буду работать. После второго этапа Гран-при рассматривали вариант катать на чемпионате России с тулупом и акселем, но нужно было накатать до конца программы во всех элементах и решили отказаться от этой идеи», – передаёт слова Нелюбовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.