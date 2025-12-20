Скидки
Фигуристка Нелюбова объяснила досадную ошибку на ЧР, из-за которой потеряла баллы

Фигуристка Нелюбова объяснила досадную ошибку на ЧР, из-за которой потеряла баллы
Камилла Нелюбова
Представительница Краснодарского края Камилла Нелюбова высказалась по поводу своих недочётов на чемпионате России — 2026. Спортсменка стала седьмой, набрав 214,75 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

«Довольна баллами, обидно что каскад не попал во вторую секунду. На одну секунду не попала – очень обидно. У нас с Диной небольшая разница, но я довольна своими баллами и рада за всех девочек, кто хорошо выступил.

Эмоции радостные, положительные. Удалось откатать свою короткую программу чисто, произвольную – тоже чисто. Были мелкие недочёты в короткой, в произвольной тоже были. Ещё не знаю по уровням, что и как. В основном, рада, что показала чистое катание», – передаёт слова Нелюбовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

