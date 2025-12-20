Фигуристка Нелюбова объяснила досадную ошибку на ЧР, из-за которой потеряла баллы

Представительница Краснодарского края Камилла Нелюбова высказалась по поводу своих недочётов на чемпионате России — 2026. Спортсменка стала седьмой, набрав 214,75 балла.

«Довольна баллами, обидно что каскад не попал во вторую секунду. На одну секунду не попала – очень обидно. У нас с Диной небольшая разница, но я довольна своими баллами и рада за всех девочек, кто хорошо выступил.

Эмоции радостные, положительные. Удалось откатать свою короткую программу чисто, произвольную – тоже чисто. Были мелкие недочёты в короткой, в произвольной тоже были. Ещё не знаю по уровням, что и как. В основном, рада, что показала чистое катание», – передаёт слова Нелюбовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.