Петросян назвала чемпионат России этапом к самому важному старту

Чемпионка России Аделия Петросян высказалась о выступлении в Санкт-Петербурге, назвав соревнования этапом перед самым важным стартом. В 2026 году спортсменка выступит на Олимпийских играх в Италии. Фигуристка примет участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Чемпионат России как этап перед самым важным стартом лично для меня. Рада, что удалась короткая программа. Хочется доработать те моменты, которые не удались.

Просто надеюсь, что не подведу ни себя, ни своих тренеров, ни тех людей, которые меня поддерживают. Надеюсь просто сделать своё», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.