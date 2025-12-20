Скидки
«Кто сказал, что я буду Буратино?» Двоеглазова — о том, какую роль исполнит в шоу Авербуха

Алиса Двоеглазова
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 Алиса Двоеглазова поделилась подробностями своего участия в шоу Ильи Авербуха. По её словам, она не будет играть там роль Буратино.

«Готов ли нос к Буратино? Кто сказал, что я буду Буратино? Я буду Мальвиной, извините, какой нос? (смеётся). Меня просто оповестили, что я буду там принимать участие, пока ничего больше не знаю. Буратино играть, надеюсь, не буду», – передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Сегодня, 20 декабря, Двоеглазова стала второй на ЧР-2026, получив от судей 227,40 балла. Она уступила победительнице Аделии Петросян 8,55 балла.

