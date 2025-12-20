Петросян заявила, что не готова делиться своими соревновательными платьями
Чемпионка России Аделия Петросян заявила, что не готова делиться своими соревновательными платьями с другими фигуристками, отметив, что они вряд ли кому то подойдут. Петросян одержала победу на чемпионате России – 2026, набрав 235,95 балла по сумме короткой и произвольной программ.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73
«Каждый мой костюм связан с какой-то историей. Пара костюмов висят у нас в ЦФК. Есть пара костюмов, которые мне не нравятся. Передать их кому-то — особо некому, вряд ли подойдут. Но мои платья — это прямо моё, с ними очень многое связано», — передаёт слова Аделии Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.
