Чемпионка России Аделия Петросян заявила, что не готова делиться своими соревновательными платьями с другими фигуристками, отметив, что они вряд ли кому то подойдут. Петросян одержала победу на чемпионате России – 2026, набрав 235,95 балла по сумме короткой и произвольной программ.

«Каждый мой костюм связан с какой-то историей. Пара костюмов висят у нас в ЦФК. Есть пара костюмов, которые мне не нравятся. Передать их кому-то — особо некому, вряд ли подойдут. Но мои платья — это прямо моё, с ними очень многое связано», — передаёт слова Аделии Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.