Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алиса Двоеглазова рассказала, кому могла бы передать свои соревновательные платья

Алиса Двоеглазова рассказала, кому могла бы передать свои соревновательные платья
Комментарии

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова ответила, могла ли бы она кому-то передать свои соревновательные платья.

«Могу ли кому-то передать свои соревновательные платья? Единственный человек, которому я могу передать платья – моей младшей сестре. Мне кажется, на неё должны хорошо сесть платья, в которых я в детстве каталась. Она сама хочет заниматься фигурным катанием, скоро поведём её. Мама побаивается, но думаю, что что-то получится», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Алиса Двоеглазова стала второй на чемпионате России 2026 года, уступив Аделии Петросян.

Материалы по теме
У Петросян не удался прокат, а Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
У Петросян не удался прокат, а Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android