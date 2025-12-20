Алиса Двоеглазова рассказала, кому могла бы передать свои соревновательные платья

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова ответила, могла ли бы она кому-то передать свои соревновательные платья.

«Могу ли кому-то передать свои соревновательные платья? Единственный человек, которому я могу передать платья – моей младшей сестре. Мне кажется, на неё должны хорошо сесть платья, в которых я в детстве каталась. Она сама хочет заниматься фигурным катанием, скоро поведём её. Мама побаивается, но думаю, что что-то получится», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Алиса Двоеглазова стала второй на чемпионате России 2026 года, уступив Аделии Петросян.