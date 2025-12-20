Ученица Тутберидзе Двоеглазова высказалась о серебре на дебютном чемпионате России

Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова прокомментировала итоги чемпионата России — 2026 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Она впервые в карьере выступала на турнире подобного уровня и стала второй.

«Единственное, что хочу сказать – вчера я очень мечтала снова оказаться здесь после произвольной. Счастлива, что моя мечта сбылась», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Золото выиграла Аделия Петросян, получив от судей 235,95 балла. Во время произвольной программы Аделия упала с четверного тулупа. Это третья победа на ЧР в карьере спортсменки. До этого она становилась сильнейшей в стране в 2024 и 2025 годах.