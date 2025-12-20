Фигуристка Мария Захарова высказалась о сенсационной бронзе на ЧР-2026 с двумя четверными

Российская фигуристка Мария Захарова высказалась о сенсационной бронзе, которую ей удалось завоевать на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Захарова выполнила два четверных прыжка в произвольной программе. Она набрала 217,73 балла по итогам соревнований.

«На самом деле, не ожидала, сезон сложился гораздо лучше, чем я планировала. Я планировала вставлять один четверной тулуп, но пошло хорошо, вставила два тулупа. Надеюсь, вторая половина также будет радовать.

Насколько важна эта медаль для меня? Я не ожидала, что буду на пьедестале с медалью, очень рада», — передаёт слова Захаровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.