Фигуристка Мария Захарова высказалась о сенсационной бронзе на ЧР-2026 с двумя четверными
Российская фигуристка Мария Захарова высказалась о сенсационной бронзе, которую ей удалось завоевать на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Захарова выполнила два четверных прыжка в произвольной программе. Она набрала 217,73 балла по итогам соревнований.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73
«На самом деле, не ожидала, сезон сложился гораздо лучше, чем я планировала. Я планировала вставлять один четверной тулуп, но пошло хорошо, вставила два тулупа. Надеюсь, вторая половина также будет радовать.
Насколько важна эта медаль для меня? Я не ожидала, что буду на пьедестале с медалью, очень рада», — передаёт слова Захаровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
