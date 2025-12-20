Скидки
Тарасова отреагировала на победу Петросян на чемпионате России

Тарасова отреагировала на победу Петросян на чемпионате России
Татьяна Тарасова
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию — 2026 в Санкт-Петербурге. Золото завоевала Аделия Петросян, которая получила от судей 235,95 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

«Аделия в хорошей форме. Но не смогла всё показать. Думаю, переживать не стоит в преддверии Олимпиады. Всё идёт по плану. Аделия всё делает и умеет. Мы это видели», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Во время произвольной программы Аделия упала с четверного тулупа. Это третья победа на ЧР в карьере спортсменки. До этого она становилась сильнейшей в стране в 2024 и 2025 годах.

Аделия Петросян выиграла золото чемпионата России — 2026 в Санкт-Петербурге
