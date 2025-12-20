Тарасова отреагировала на победу Петросян на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию — 2026 в Санкт-Петербурге. Золото завоевала Аделия Петросян, которая получила от судей 235,95 балла.

«Аделия в хорошей форме. Но не смогла всё показать. Думаю, переживать не стоит в преддверии Олимпиады. Всё идёт по плану. Аделия всё делает и умеет. Мы это видели», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Во время произвольной программы Аделия упала с четверного тулупа. Это третья победа на ЧР в карьере спортсменки. До этого она становилась сильнейшей в стране в 2024 и 2025 годах.