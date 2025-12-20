Татьяна Тарасова отметила выступление Марии Захаровой на ЧР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выделила выступление фигуристки Марии Захаровой на чемпионате России – 2026, который проходит в Санкт-Петербурге. Захарова завоевала бронзовую медаль на соревнованиях, набрав по сумме короткой и произвольной программ 217,73 балла.

«Соревнования у девочек были очень интересные. Появилось новое имя — Захарова. Она сегодня взорвала зал! Она была незнакома для сотен зрителей. Но сделала два четверных и всю остальную программу. Никто больше этого не делал. Поэтому запоминайте! Девочки сегодня молодцы! Каждая делала всё, что могла», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.