Татьяна Тарасова отметила выступление Марии Захаровой на ЧР

Татьяна Тарасова отметила выступление Марии Захаровой на ЧР
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выделила выступление фигуристки Марии Захаровой на чемпионате России – 2026, который проходит в Санкт-Петербурге. Захарова завоевала бронзовую медаль на соревнованиях, набрав по сумме короткой и произвольной программ 217,73 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

«Соревнования у девочек были очень интересные. Появилось новое имя — Захарова. Она сегодня взорвала зал! Она была незнакома для сотен зрителей. Но сделала два четверных и всю остальную программу. Никто больше этого не делал. Поэтому запоминайте! Девочки сегодня молодцы! Каждая делала всё, что могла», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

