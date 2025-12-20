Татьяна Тарасова отметила выступление Марии Захаровой на ЧР
Поделиться
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выделила выступление фигуристки Марии Захаровой на чемпионате России – 2026, который проходит в Санкт-Петербурге. Захарова завоевала бронзовую медаль на соревнованиях, набрав по сумме короткой и произвольной программ 217,73 балла.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73
«Соревнования у девочек были очень интересные. Появилось новое имя — Захарова. Она сегодня взорвала зал! Она была незнакома для сотен зрителей. Но сделала два четверных и всю остальную программу. Никто больше этого не делал. Поэтому запоминайте! Девочки сегодня молодцы! Каждая делала всё, что могла», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:12
-
22:09
-
22:08
-
22:05
-
22:03
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:49
-
21:47
-
21:45
-
21:17
-
21:13
-
21:13
-
21:12
-
21:10
-
21:02
-
20:54
-
20:26
-
20:20
-
19:48
-
19:43
-
19:32
-
19:31
-
19:19
-
19:09
-
19:05
-
18:41
-
18:38
-
18:33
-
18:22