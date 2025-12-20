Скидки
Петросян рассказала, как продумывает варианты контента перед прокатом

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о продумывании вариантов контента перед прокатом.

«Перед каждым выступлением я обдумываю все варианты проката, если что-то пойдёт не по плану. На тренировке был такой же прокат. Я добавила флип-тулуп, мне сказали: «Ты же знаешь, что так не надо катать». Но мы катаем каждый день с дополнительным каскадом. Сюрпризов не было. Сейчас у меня в голове были не Олимпийские игры, а чемпионат России. У меня была задача откатать свои программы», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

18-летняя Аделия Петросян сегодня, 20 декабря, в третий раз подряд выиграла чемпионат России.

