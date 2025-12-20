Скидки
«Видимо, это намёк». Галлямов задумался об уходе из спорта после поражения на ЧР-2026

«Видимо, это намёк». Галлямов задумался об уходе из спорта после поражения на ЧР-2026
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
Комментарии

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, в социальных сетях намекнул о возможном уходе из спорта. Сегодня, 20 декабря, их тандему не удалось выиграть ЧР-2026. Мишина и Галлямов стали вторыми.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

«Видимо, это намёк, что пора вешать коньки на гвоздь», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Бойкова и Козловский получили от судей 224,29 балла. Серебряные призёры Мишина и Галлямов набрали 223,62 балла. Бронза досталась паре Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова (215,95).

Чемпионат России — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

