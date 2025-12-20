Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян хотела бы выступить ещё где-то перед Олимпиадой в Милане

Петросян хотела бы выступить ещё где-то перед Олимпиадой в Милане
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что хотела бы принять участие в соревнованиях перед Олимпийскими играми – 2026. Ранее Петросян выиграла чемпионат России – 2026, набрав по сумме короткой и произвольной программ 235,95 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

«Пока ничего не знаю про какие-то выступления. Но хотелось бы ещё выступить где-то. У всех спортсменов было шесть—семь выступлений до Олимпиады, а у меня намного меньше. Хотелось бы ещё где-то выступить. Мне важнее прокататься поближе к Москве. Не считаю, что это связано с публикой. Непринципиально. Но важно, как решат тренеры и федерация», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
У Петросян не удался прокат, а Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
У Петросян не удался прокат, а Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android