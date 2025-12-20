Петросян хотела бы выступить ещё где-то перед Олимпиадой в Милане

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что хотела бы принять участие в соревнованиях перед Олимпийскими играми – 2026. Ранее Петросян выиграла чемпионат России – 2026, набрав по сумме короткой и произвольной программ 235,95 балла.

«Пока ничего не знаю про какие-то выступления. Но хотелось бы ещё выступить где-то. У всех спортсменов было шесть—семь выступлений до Олимпиады, а у меня намного меньше. Хотелось бы ещё где-то выступить. Мне важнее прокататься поближе к Москве. Не считаю, что это связано с публикой. Непринципиально. Но важно, как решат тренеры и федерация», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.