Петросян хотела бы выступить ещё где-то перед Олимпиадой в Милане
Поделиться
Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что хотела бы принять участие в соревнованиях перед Олимпийскими играми – 2026. Ранее Петросян выиграла чемпионат России – 2026, набрав по сумме короткой и произвольной программ 235,95 балла.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73
«Пока ничего не знаю про какие-то выступления. Но хотелось бы ещё выступить где-то. У всех спортсменов было шесть—семь выступлений до Олимпиады, а у меня намного меньше. Хотелось бы ещё где-то выступить. Мне важнее прокататься поближе к Москве. Не считаю, что это связано с публикой. Непринципиально. Но важно, как решат тренеры и федерация», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:12
-
22:09
-
22:08
-
22:05
-
22:03
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:49
-
21:47
-
21:45
-
21:17
-
21:13
-
21:13
-
21:12
-
21:10
-
21:02
-
20:54
-
20:26
-
20:20
-
19:48
-
19:43
-
19:32
-
19:31
-
19:19
-
19:09
-
19:05
-
18:41
-
18:38
-
18:33
-
18:22