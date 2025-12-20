Петросян назвала свою главную соперницу на Олимпийских играх

Российская фигуристка Аделия Петросян ответила на вопрос о соперницах на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо, отметив, что всегда соревнуется сама с собой. Ранее Петросян выиграла чемпионат России – 2026, набрав в сумме короткой и произвольной программ 235,95 балла.
«Соперники на Олимпиаде? Их там много, девочки набирают форму, вставляют элементы ультра-си, улучшают катание. Одного не могу назвать. Себя? Я всегда сама с собой соревнуюсь», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
В сентябре 2025 года Петросян одержала победу на квалификационном турнире в Пекине (Китай) и завоевала именную квоту на участие в Олимпийских играх – 2026. Фигуристка примет участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля.
- 20 декабря 2025
