Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян назвала свою главную соперницу на Олимпийских играх

Петросян назвала свою главную соперницу на Олимпийских играх
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян ответила на вопрос о соперницах на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо, отметив, что всегда соревнуется сама с собой. Ранее Петросян выиграла чемпионат России – 2026, набрав в сумме короткой и произвольной программ 235,95 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 18:05 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
235.95
2
Алиса Двоеглазова
Москва
227.40
3
Мария Захарова
Москва
217.73

«Соперники на Олимпиаде? Их там много, девочки набирают форму, вставляют элементы ультра-си, улучшают катание. Одного не могу назвать. Себя? Я всегда сама с собой соревнуюсь», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

В сентябре 2025 года Петросян одержала победу на квалификационном турнире в Пекине (Китай) и завоевала именную квоту на участие в Олимпийских играх – 2026. Фигуристка примет участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
У Петросян не удался прокат, а Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
У Петросян не удался прокат, а Бойкова/Козловский победили с четверным выбросом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android