Чемпионат России — 2026 по фигурному катанию: результаты 20 декабря

Аделия Петросян
Вчера, 20 декабря, в Санкт-Петербурге прошёл третий соревновательный день чемпионата России – 2026 по фигурному катанию, в рамках которого было разыграно три комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Результаты на 20 декабря:

Танцы на льду, итоги:

1. Александра Степанова/Иван Букин — 216,94 балла.
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 211,44.
3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200,63.
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 198,75.
5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 193,22.

Спортивные пары, итоги:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 224,29 балла.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 223,63.
3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) — 215,95.
4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) — 200,71.
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) — 192,65.

Женщины, итоги:

1. Аделия Петросян (Москва) — 235,95 балла.
2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 227,40.
3. Мария Захарова (Москва) — 217,73.
4. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 217,67.
5. Софья Муравьёва (Санкт-Петербург) — 215,74.

