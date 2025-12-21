Чемпионат России — 2026 по фигурному катанию: результаты 20 декабря

Вчера, 20 декабря, в Санкт-Петербурге прошёл третий соревновательный день чемпионата России – 2026 по фигурному катанию, в рамках которого было разыграно три комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Результаты на 20 декабря:

Танцы на льду, итоги:

1. Александра Степанова/Иван Букин — 216,94 балла.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 211,44.

3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200,63.

4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 198,75.

5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 193,22.

Спортивные пары, итоги:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 224,29 балла.

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 223,63.

3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) — 215,95.

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) — 200,71.

5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) — 192,65.

Женщины, итоги:

1. Аделия Петросян (Москва) — 235,95 балла.

2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 227,40.

3. Мария Захарова (Москва) — 217,73.

4. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 217,67.

5. Софья Муравьёва (Санкт-Петербург) — 215,74.