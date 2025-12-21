Плющенко прекратил сотрудничество с Еленой Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прекратил сотрудничество со своей подопечной, победительницей юниорского первенства и финала Гран-при России Еленой Костылевой. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети.

«Ну что, друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой, к сожалению, на данный момент закончился.

Видит бог, что я и вся наша команда боролась за неё до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не всё зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды.

Я знаю, как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишённые здравого смысла, на которые мы никогда не пойдём.

Я сейчас на самом деле пишу не только как тренер Лены, я пишу как человек, неравнодушный к этой ситуации.

Лена, ты знаешь, как я и все к тебе относимся. У тебя есть мой номер телефона. Знай, что я всегда тебе помогу во всём и поддержу независимо ни от чего.

Я желаю тебе только побед. Ты — очень талантливая и сильная девочка! Мы многое прошли вместе. Более чем уверен, а я обычно редко ошибаюсь, что наша книга с тобой до конца не прочитана, а глава не закончена.

Я ставлю в ней многоточие…

Обнимаю тебя, твой друг и твой тренер — Евгений Плющенко», — написал Плющенко у себя в телеграм-канале.