Букин лёг на лёд, Бойкова разрыдалась, Петросян доказала лидерство. Победные фото ЧР-2026

20 декабря в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» продолжились соревнования чемпионата России — 2026 по фигурному катанию. Произвольные программы показали танцевальные дуэты, спортивные пары и женщины.

Александра Степанова и Иван Букин в пятый раз завоевали золотые медали чемпионата России. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, тройку призёров замкнули Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский чисто исполнили четверной выброс и по сумме двух программ опередили Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Бронзовыми призёрами стали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Аделия Петросян уступила Алисе Двоеглазовой в произвольной программе, но по сумме двух дней соревнований в третий раз стала чемпионкой России. Бронзовую медаль завоевала Мария Захарова.

Лучшие кадры третьего дня соревнований чемпионата России — 2026 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.