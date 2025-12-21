Скидки
Коляда сообщил, что Дикиджи получил травму спины перед чемпионатом России

Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях по фигурному катанию Михаил Коляда, сотрудничающий с чемпионом России Владиславом Дикиджи, заявил, что фигурист получил травму спины незадолго до чемпионата России — 2026.

«За неделю до чемпионата России у Влада была травма спины. Мы отменяли тренировки.

Интересно посмотреть, как на фоне таких трудностей сможет преодолеть себя», – сказал Коляда в эфире Первого канала во время трансляции тренировок мужчин перед произвольной программой.

Дикиджи по итогам короткой программы занял девятое место, набрав 86,90 балла. В прокате он упал с четверного флипа. Произвольная программа мужчин пройдёт в воскресенье, 21 декабря.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию
