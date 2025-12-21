Скидки
Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: расписание на 21 декабря 2025 года

Комментарии

Сегодня, 21 декабря, завершается чемпионат России по фигурному катанию — 2026. В последний день соревнований будут разыграны медали только в одной дисциплине — мужчины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого соревновательного дня чемпионата России.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Расписание соревнований на 21 декабря (время начала московское):

  • 15:00. Одиночное катание. Мужчины. Произвольная программа.

После короткой программы первое место занимает Пётр Гуменник. Владислав Дикиджи, ставший чемпионом России в прошлом году, на данный момент занимает лишь девятое место.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию
