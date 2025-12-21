Скидки
«А мозги где? Просто больная». Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов публично раскритиковал журналистку за ранний звонок по телефону.

«Доброе утро, хотя у меня не особо доброе. Получил звонок, какая-то девочка звонит: «Александр, здравствуйте, вроде, газета «Известия». Простите за столь ранний звонок». Я думаю: а мозги где? Она забыла, когда звонит? После произволки, когда я хотел выспаться… Блин, ну это настолько подло, я считаю!

Чтобы дать восстановиться… Сегодня и так ещё показательные… Просто больная на всю голову, ей богу. Тогда засветим её номер, чтобы она теперь звонки получала, чтобы понимала, что творит? Просто ненормальная», — сказал Галлямов в своём телеграм-канале.

Днём ранее Галлямов и его партнёрша Анастасия Мишина заняли второе место на чемпионате России, проиграв Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
