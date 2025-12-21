Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Костылева начала тренировки у нового специалиста после разрыва с Плющенко

Елена Костылева начала тренировки у нового специалиста после разрыва с Плющенко
Комментарии

Чемпионка первенства и юниорского финала Гран-при России по фигурному катанию Елена Костылева начала тренировки у нового специалиста после окончания сотрудничества с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«С Леной всё нормально, она переехала жить к новому тренеру, в пятницу она уже тренировалась у неё. Тренер находится в Москве, она предложила подготовить Лену к первенству России. Лена пока будет жить у нового тренера», — приводит слова матери Елены Костылевой Ирины ТАСС.

Имя нового тренера Костылевой озвучено не было.

Ранее Евгений Плющенко опубликовал официальное заявление о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой.

Материалы по теме
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android