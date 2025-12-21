Елена Костылева начала тренировки у нового специалиста после разрыва с Плющенко

Чемпионка первенства и юниорского финала Гран-при России по фигурному катанию Елена Костылева начала тренировки у нового специалиста после окончания сотрудничества с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«С Леной всё нормально, она переехала жить к новому тренеру, в пятницу она уже тренировалась у неё. Тренер находится в Москве, она предложила подготовить Лену к первенству России. Лена пока будет жить у нового тренера», — приводит слова матери Елены Костылевой Ирины ТАСС.

Имя нового тренера Костылевой озвучено не было.

Ранее Евгений Плющенко опубликовал официальное заявление о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой.