Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Пётр Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе чемпионата России — 2026. Об этом свидетельствует опубликованная Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявка технического контента фигуристов, участвующих в турнире.

Гуменник, согласно заявке, намерен исполнить в произвольной программе четверные флип, лутц, риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также секвенцию из четверного сальхова и двух двойных акселей.

Гуменник стал лидером соревнований среди мужчин по итогам короткой программы. В произвольной программе он выступит под последним, 18-м стартовым номером.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Мужчины. Произвольная программа. Планируемый прыжковый контент (частично)

1. Пётр Гуменник: 4F, 4Lz, 4Lo, 4S+3T, 4S+2A+2A+SEQ, 3A, 3Lz+3Lo.

2. Евгений Семененко: 4Lo, 4T, 4S+3T, 4S, 3A+1Eu+3S, 3A+2A+SEQ, 3Lo.

3. Андрей Мозалёв: 4S, 4T+3T, 3A+2A+2A+SEQ, 3Lz, 4T+2T, 3A, 3F.

4. Матвей Ветлугин: 4Lo, 4F, 4T, 3T, 3Lz+3Lo, 3Lz+3Lo, 3F+2A+2A+SEQ.

5. Глеб Лутфуллин: 4Lz, 3A+3T, 4T+3T, 4S, 4S+2A+2A+SEQ, 3LZ, 3Lo.

6. Николай Угожаев: 4Lo, 4T, 4Lz+2A+SEQ, 4F, 4Lz, 3A+3T, 3Lz+1Eu+3s.