Елена Костылева планирует тренироваться у Софьи Федченко — источник

Чемпионка первенства и юниорского финала Гран-при России по фигурному катанию Елена Костылева планирует продолжить карьеру под руководством Софьи Федченко. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее уже бывший тренер Костылевой, Евгений Плющенко, официально объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой. Позднее мать спортсменки сообщила, что Елена приступила к тренировкам с новым специалистом, однако имени нового тренера публично не озвучила.

Федченко является тренером бронзового призёра чемпионата России и обладательницы серебряной медали финала Гран-при России Алины Горбачёвой.