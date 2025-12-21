Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Костылева планирует тренироваться у Софьи Федченко — источник

Елена Костылева планирует тренироваться у Софьи Федченко — источник
Комментарии

Чемпионка первенства и юниорского финала Гран-при России по фигурному катанию Елена Костылева планирует продолжить карьеру под руководством Софьи Федченко. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее уже бывший тренер Костылевой, Евгений Плющенко, официально объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой. Позднее мать спортсменки сообщила, что Елена приступила к тренировкам с новым специалистом, однако имени нового тренера публично не озвучила.

Федченко является тренером бронзового призёра чемпионата России и обладательницы серебряной медали финала Гран-при России Алины Горбачёвой.

Материалы по теме
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android