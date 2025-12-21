«Очень жаль, что не договорились». Тарасова оценила расставание Плющенко с Костылевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о завершении сотрудничества двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой.

«Прекращение сотрудничества Плющенко с Костылевой? Мне жаль, что они не договорились, потому что работали они очень хорошо. У Лены ярко выраженный потенциал.

Они с Плющенко подходили друг другу и неоднократно это доказывали. С другим тренером у неё как-то тоже будет. А её семейные дела не хочу обсуждать», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее Евгений Плющенко опубликовал официальное заявление о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой.