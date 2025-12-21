Тарасова — о новом тренере Костылевой: надеемся, из-за всех передряг девочка не потеряется

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила переход 14-летней фигуристки Елены Костылевой из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к тренеру Софье Федченко.

«Я была у них [с Плющенко], видела, что они хорошо работают, мне это нравилось, на соревнованиях было видно, что хорошо выступали. Надеемся, что Плющенко воспитает кого-то, как Лену.

Лена идёт к тренеру, у которого очень хорошая девочка, Алина Горбачёва. Этот тренер тоже умеет работать с фигуристами, она как раз с мамой договорится. Надеемся, что из-за этих всех передряг девочка не потеряется, потому что Лена обладает большим талантом», — приводит слова Тарасовой ТАСС.